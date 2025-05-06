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Александр Зверев назвал фаворитов «Мастерса» в Риме, упомянув и себя

Александр Зверев назвал фаворитов «Мастерса» в Риме, упомянув и себя
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Олимпийский чемпион 2020 года немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос о фаворитах грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Думаю, есть несколько парней, от которых всегда ждут хороших результатов. Полагаю, что победу ждут от молодых. Есть Карлос Алькарас, может быть, это я. Последние несколько месяцев были сложными для нас троих (вместе с Синнером. — Прим. «Чемпионата»), но мы все в деле. Можно назвать ещё Джека Дрейпера, Каспер Рууд выиграл свой первый «Мастерс», так что там много молодых талантов. Но да, когда мы все трое в форме, всё равно всё сводится к Яннику, Карлосу и, может быть, немного ко мне, но нам ещё надо дойти до второй недели», — сказал Зверев в видео, опубликованном в телеграм-канале «Больше!».

Напомним, немецкий теннисист уступил аргентинцу Франсиско Серундоло (5:7, 3:6) в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). До этого он выиграл турнир ATP-500 в Мюнхене.

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