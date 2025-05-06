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«Ни разу не ездил в детский лагерь». Хачанов — о тренировках на кортах «Спартака»

«Ни разу не ездил в детский лагерь». Хачанов — о тренировках на кортах «Спартака»
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24-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов рассказал о любимом периоде в теннисных тренировках в детстве, которые проходили в теннисном центре «Спартак» на «Ширяевом поле».

— Я бы сказал, что летний период, когда мы именно на «Ширяевом поле» тренировались, проводили там целый день. Родители привозили, не знаю, в девять утра и забирали в семь вечера, когда корты закрывались. И мы там со всеми другими ребятами, детьми других тренеров играли, в казаки-разбойники бегали. Ну, то есть у нас был как лагерь, можно сказать, такой детский, в какой-то степени, наверное. Я ни разу не ездил в детский лагерь

— У тебя своего хватало.
— Вот я и говорю, ни разу не ездил, то есть, будучи ребёнком, поэтому можно назвать это таким теннисным лагерем, — сказал Хачанов в интервью BetBoom.

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