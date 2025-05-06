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Хачанов ответил, продолжает ли он верить в дуэт Рублёва и Сафина

Хачанов ответил, продолжает ли он верить в дуэт Рублёва и Сафина
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24-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов поделился своим мнением о работе Андрея Рублёва с двукратным чемпионом турниров серии «Большого шлема» Маратом Сафиным.

— Когда Рублёв начал тренироваться с Сафиным, ты говорил, что ты ждёшь от них какие-то результаты. Не только ты, вообще все говорили. Ты продолжаешь верить в их дуэт?
— Честно, главное, чтобы Андрей и Марат верили в дуэт, поэтому тут не мне комментировать или говорить. Здесь всё больше зависит, наверное, от любого специалиста, то есть это так же, как у меня, например. Я начал работать с новым тренером по фитнесу, и меня на следующей неделе все спрашивают: «Ну как?» Мне нравится, может быть, результат придёт сразу, может, он придёт через какое-то время. Никто не знает, может быть, Андрей «Ролан Гаррос» сейчас выиграет.

Поэтому тут, мне кажется, бессмысленно что-либо говорить. Главное, чтобы ему было комфортно, ему нравилось, он чувствовал, что это ему помогает и он двигается в правильном направлении. Дальше уже результаты, они вроде бы и важны, но и в какой-то степени второстепенные иногда бывают и не показатель, — сказал Хачанов в интервью BetBoom.

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