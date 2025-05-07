Турнир WTA-1000 в Риме: результаты матчей на 6 мая 2025 года
В пронедельник, 6 мая, состоялся первой игровой день в основной сетке грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных встреч первого круга.
Теннис. WTA-1000, Рим. 1/64 финала:
- Джессика Бузас Манейро (Испания) — Энн Ли (США) — 6:3, 5:7, 7:6 (7:3)
- Лулу Сун (Новая Зеландия) — Джорджа Педоне (Италия) — 3:6, 6:3, 6:1
- Петра Квитова (Чехия) — Ирина Бегу (Румыния) — 7:5, 6:1
- Жаклин Кристиан (Румыния) - Алисия Паркс (США) — 6:2, 6:0
- Лючия Бронцетти (Италия) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:3, 6:4
- Питон Стирнс (США) — Нурия Бранкаччо (Италия) — 6:3, 6:2
- Мари Боузкова (Чехия) — Маяр Шериф (Египет) — 6:2, 7:5
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