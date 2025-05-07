Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Риме: результаты матчей на 6 мая 2025 года

Турнир WTA-1000 в Риме: результаты матчей на 6 мая 2025 года
Комментарии

В пронедельник, 6 мая, состоялся первой игровой день в основной сетке грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных встреч первого круга.

Теннис. WTA-1000, Рим. 1/64 финала:

  • Джессика Бузас Манейро (Испания) — Энн Ли (США) — 6:3, 5:7, 7:6 (7:3)
  • Лулу Сун (Новая Зеландия) — Джорджа Педоне (Италия) — 3:6, 6:3, 6:1
  • Петра Квитова (Чехия) — Ирина Бегу (Румыния) — 7:5, 6:1
  • Жаклин Кристиан (Румыния) - Алисия Паркс (США) — 6:2, 6:0
  • Лючия Бронцетти (Италия) — Анастасия Севастова (Латвия) —  6:3, 6:4
  • Питон Стирнс (США) — Нурия Бранкаччо (Италия) —  6:3, 6:2
  • Мари Боузкова (Чехия) — Маяр Шериф (Египет) —  6:2, 7:5
Сетка турнира в Риме (ж)
Календарь турнира в Риме (ж)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android