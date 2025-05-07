Турнир WTA-1000 в Риме: результаты матчей на 6 мая 2025 года

В пронедельник, 6 мая, состоялся первой игровой день в основной сетке грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных встреч первого круга.

Теннис. WTA-1000, Рим. 1/64 финала: