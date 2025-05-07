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Хачанов рассказал, какую из кухонь мира считает самой вкусной

Хачанов рассказал, какую из кухонь мира считает самой вкусной
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24-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов рассказал, какую из мировых кухонь он считает самой вкусной.

— Какое твоё любимое итальянское блюдо? И реально ли итальянская кухня — самая вкусная, или есть что-то вкуснее?
— Японская может побороться с итальянской, но, наверное, если мы говорим на каждый день, то итальянская кухня. Она и разнообразная, в какой-то степени, и вкусная. Честно, ещё может побороться со средиземноморской: греческая, испанская — рыба, мясо, То есть тоже очень такая разнообразная еда. Но в Италии любимое блюдо, наверное, ризотто с морепродуктами, — сказал Хачанов в интервью BetBoom.

Карен Хачанов примет участие в «Мастерсе» в Риме, который пройдёт с 7 по 18 мая. Россиянин начнёт свой путь на турнире со второго круга, где сыграет с победителем встречи между итальянцем Лоренцо Сонего и аргентинцем Романом Андресом Бурручагой.

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