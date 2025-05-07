Эала — о Шараповой: больше всего в детстве мне нравились её наряды!

70-я ракетка мира филиппинка Александра Эала рассказала, что она взяла в детстве в свой игровой арсенал от 14-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля и пятикратной чемпионки турниров серии «Большого шлема» Марии Шараповой.

«Я много смотрела матчи Шараповой, когда была младше, и именно она передала мне свою стойкость и мощь. А боевой дух я во многом почерпнула, наблюдая за Надалем. Но, думаю, больше всего в детстве мне нравились её наряды!» — сказала Эала в интервью Tennis Channel.

На проходящем «тысячнике» в Риме Эала сыграет матч первого круга с украинкой Мартой Костюк. Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая, действующей победительницей соревнования является полька Ига Швёнтек.