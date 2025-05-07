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Гауфф — о молодых теннисистках: здорово, что в туре есть люди моего возраста

Гауфф — о молодых теннисистках: здорово, что в туре есть люди моего возраста
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Третья ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала, что изменилось для неё, после того как в WTA-туре стало появляться больше молодых теннисисток.

«С конкурентной точки зрения это для меня не имеет значения. Когда я была моложе, мне никогда не было важно, сколько мне лет или какие-то другие факторы. Лично для меня здорово, что в туре есть люди моего возраста. Я всегда говорила, что было трудно завести друзей, играя турниры, когда я только пришла, поскольку была намного младше всех, мне было всего 15 лет. Не было других девочек в возрасте 15-16 лет, которые бы играли на этих турнирах, ближайшая была Ига, и ей было 19-20 лет.

Сейчас у меня больше ровесниц, и это имеет значение, я вижу, что нахожусь в другом месте, могу больше общаться и находить общий язык. Я не говорю, что старшие были не добры ко мне, они были, но это всё равно другое, они говорили о свадьбе или о планах на жизнь», — сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Риме.

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