Хачанов — о возвращении Синнера: посмотрим, какую форму он наберёт к «Ролан Гаррос»

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал возвращение лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера после трёхмесячной дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.

— Возвращение Синера становится заголовком новостей. Каковы твои впечатления от его возвращения, если они есть?

— Никакие. Не то что всё равно, но у него был бан три месяца. Тренировался, готовился. Сейчас вращаются все медиа, новостные вокруг него. Посмотрим, в какой он форме, как готов. То есть три месяца всё равно быть вне соревнований непросто, но, опять же, я уверен, что он очень много тренировался, очень много работал над физикой, над теннисом. Поэтому всем, наверное, интересно посмотреть, в какой он будет форме и какую форму он в принципе наберёт к «Ролан Гаррос», — сказал Хачанов в эфире «Больше!».

Напомним, Синнер в прошлом году дважды попался на допинге. Тест, проведённый во время «Мастерса» в Индиан-Уэллсе 10 марта 2024 года, выявил в организме итальянца клостебол — запрещённый в спорте анаболический стероид. Второй тест, проведённый во внесоревновательный период 18 марта, также был положительным.