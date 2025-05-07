Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Синнера рассказал, чего стоит ожидать от Янника на «Мастерсе» в Риме

Тренер Синнера рассказал, чего стоит ожидать от Янника на «Мастерсе» в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер первой ракетки мира итальянца Янника Синнера Симоне Ваньоцци рассказал, чего стоит ожидать от игры его подопечного на «Мастерсе» в Риме.

«Мы постарались как можно лучше справиться с этой ситуацией. Первый месяц вне игры прошёл спокойно, затем Янник снова начал тренироваться, но до последних дней не мог проводить полноценные тренировочные матчи. Было важно опробовать Центральный корт, но, внимание: за последние пять месяцев он сыграл всего два турнира. Он приезжает сюда без настоящих матчей за плечами, не стоит ждать чудес… Первые встречи будут важны, для того чтобы поймать ритм, а там посмотрим. Будучи первой ракеткой мира, он всегда выходит с задачей дойти до конца, но сейчас ситуация совершенно иная. И не стоит забывать, что грунт — это покрытие, которое даёт меньше всего стабильности в игре Синнера, хотя он умеет защищаться и на нём», — приводит слова Ваньоцци Tennis Italiano.

«Мастерс» в Риме пройдёт с 7 по 18 мая. Синнер не играл в АТР-туре с января 2025 года из-за отстранения за нарушение антидопинговых правил.

Материалы по теме
Янник Синнер: примерно месяц я вообще не касался ракетки
Материалы по теме
«Они не сказали ни слова поддержки». Синнер обижен на других игроков и ждёт реванша в Риме
«Они не сказали ни слова поддержки». Синнер обижен на других игроков и ждёт реванша в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android