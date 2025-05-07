Тренер Синнера рассказал, чего стоит ожидать от Янника на «Мастерсе» в Риме

Тренер первой ракетки мира итальянца Янника Синнера Симоне Ваньоцци рассказал, чего стоит ожидать от игры его подопечного на «Мастерсе» в Риме.

«Мы постарались как можно лучше справиться с этой ситуацией. Первый месяц вне игры прошёл спокойно, затем Янник снова начал тренироваться, но до последних дней не мог проводить полноценные тренировочные матчи. Было важно опробовать Центральный корт, но, внимание: за последние пять месяцев он сыграл всего два турнира. Он приезжает сюда без настоящих матчей за плечами, не стоит ждать чудес… Первые встречи будут важны, для того чтобы поймать ритм, а там посмотрим. Будучи первой ракеткой мира, он всегда выходит с задачей дойти до конца, но сейчас ситуация совершенно иная. И не стоит забывать, что грунт — это покрытие, которое даёт меньше всего стабильности в игре Синнера, хотя он умеет защищаться и на нём», — приводит слова Ваньоцци Tennis Italiano.

«Мастерс» в Риме пройдёт с 7 по 18 мая. Синнер не играл в АТР-туре с января 2025 года из-за отстранения за нарушение антидопинговых правил.