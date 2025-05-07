Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников одной фразой отреагировал на победу «Интера» над «Барселоной» в полуфинале ЛЧ

Кафельников одной фразой отреагировал на победу «Интера» над «Барселоной» в полуфинале ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на результат второго матча полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Интер» и «Барселона». Он завершился со счётом 4:3 в пользу итальянского клуба. По сумме двух встреч счёт 7:6 в пользу «Интера».

«Вратарь «Интера» выиграл этот матч», — написал Кафельников в социальной сети.

Вратарём «Интера» является 36-летний швейцарец Ян Зоммер. В первом матче «Интера» с «Барселоной» Ян забил автогол. Та игра завершилась вничью — 3:3. В ответном матче Зоммер исполнил невероятный сейв при счёте 2:1, тем самым он спас свою команду от контратаки «Барселоны». В общей же сложности на счету швейцарца 10 спасений.

Материалы по теме
«Интер» — в финале Лиги чемпионов! В великом матче обыграли «Барсу» в экстра-таймах
Live
«Интер» — в финале Лиги чемпионов! В великом матче обыграли «Барсу» в экстра-таймах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android