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Карен Хачанов назвал первое, что приходит ему на ум при упоминании столицы Италии

Карен Хачанов назвал первое, что приходит ему на ум при упоминании столицы Италии
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что ему приходит первое на ум, когда он слышит о столице Италии Риме.

«Пицца, паста. Пантеон, Колизей, конечно же. И вообще один из таких древнейших городов с большой историей. Я бы сказал, сюда просто очень классно приехать погулять, провести, так скажем, римские каникулы, нежели турниры играть, но турниры играть тоже нравится», — сказал Хачанов в эфире Youtube-канала «Больше!».

Сегодня, 7 мая, в Риме стартует грунтовый турнир серии «Мастерс». Хачанов начнёт соревнования со второго круга. в котором сыграет с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия) — Роман Андрес Бурручага (Аргентина).

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