Турнир WTA-1000 в Риме: расписание игрового дня 7 мая

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Сегодня, 7 мая, в Риме (Италия) состоится второй игровой день на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга.

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). Первый круг. Расписание 7 мая (время — мск):

12:00. Сара Эррани (Италия) — Наоми Осака (Япония).

12:00. Виктория Азаренко (Беларусь) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия).

13:30. Варвара Грачёва (Франция) — Айла Томлянович (Хорватия).

13:30. Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Полина Кудерметова (Россия).

15:00. Хейли Баптист (США) — Анна Блинкова (Россия).

15:30. Лукреция Стефанини (Италия) — Вероника Кудерметова (Россия).

16:30. Анастасия Павлюченкова (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания).

18:00. Даяна Ястремская (Украина) — Анастасия Потапова (Россия).

18:30. Александра Эала (Филиппины) — Марта Костюк (Украина).

«Тысячник» в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.