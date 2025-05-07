«Мастерс» в Риме: расписание игрового дня 7 мая

Сегодня, 7 мая, в Риме (Италия) состоится первый игровой день на турнире категории ATP-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга.

Теннис. «Мастерс», Рим (Италия). Первый круг. Расписание 7 мая (время — мск):

12:00. Джордан Томпсон (Австралия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).

12:00. Даниэль Альтмайер (Германия) — Франсиско Комесанья (Аргентина).

12:00. Иржи Легечка (Чехия) — Александр Мюллер (Франция).

14:00. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Миомир Кецманович (Сербия).

16:30. Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Кэмерон Норри (Великобритания).

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.