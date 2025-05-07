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Арина Соболенко: пока что этот сезон очень благосклонен ко мне

Арина Соболенко: пока что этот сезон очень благосклонен ко мне
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своих результатах в нынешнем сезоне.

— 11 000 очков в рейтинге, что показывает, что ваши последние 52 недели были выдающимися. У вас есть время поразмышлять об этом?
— Я всегда говорю, что время для размышлений о сезоне — в его конце. Сейчас если я задумаюсь о том, чего уже добилась в этом году, то пойму, что это немало. Но я стараюсь идти шаг за шагом, сосредотачиваться на каждом турнире, на каждом матче и не зацикливаться на прошлом. Да, пока что этот сезон очень благосклонен ко мне (улыбается), — приводит слова Соболенко Punto de Break.

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