«Странно и несправедливо». Жасмин Паолини — о допинг-деле Синнера

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поддержала своего соотечественника, первую ракетку мира Янника Синнера на фоне его возвращения из дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«То, что с ним произошло, странно и, по моему мнению, несправедливо. Он замечательный человек, и он не заслужил того, что с ним произошло. Заражение страшно, потому что мы не контролируем всё, с чем соприкасаемся. ВАДА заявило, что изменит правила в 2027 году… возможно, это стоило сделать раньше», — приводит слова Паолини We love tennis.

Янник Синнер проведёт первый матч после дисквалификации в субботу, 10 мая, во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия).