Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Странно и несправедливо». Жасмин Паолини — о допинг-деле Синнера

«Странно и несправедливо». Жасмин Паолини — о допинг-деле Синнера
Комментарии

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поддержала своего соотечественника, первую ракетку мира Янника Синнера на фоне его возвращения из дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«То, что с ним произошло, странно и, по моему мнению, несправедливо. Он замечательный человек, и он не заслужил того, что с ним произошло. Заражение страшно, потому что мы не контролируем всё, с чем соприкасаемся. ВАДА заявило, что изменит правила в 2027 году… возможно, это стоило сделать раньше», — приводит слова Паолини We love tennis.

Янник Синнер проведёт первый матч после дисквалификации в субботу, 10 мая, во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия).

Материалы по теме
Тренер Синнера рассказал, чего стоит ожидать от Янника на «Мастерсе» в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android