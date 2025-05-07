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«Отстранение не повлияло на него». Норвежский теннисист — о тренировке с Синнером

«Отстранение не повлияло на него». Норвежский теннисист — о тренировке с Синнером
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Чемпион юниорского Уимблдона-2024, 307-я ракетка мира норвежский теннисист Николай Будков Кьер рассказал о тренировке с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в преддверии его возвращения после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Он всё тот же Синнер, не беспокойтесь о нём! У него огромное желание работать, его отношение к делу — пример. Многие молодые ребята, которые начинают играть в теннис, вдохновляются им. Отстранение, похоже, не повлияло на него, он по-прежнему очень сильно бьёт по мячу», — приводит слова норвежца We love tennis.

Янник Синнер проведёт первый матч после дисквалификации в субботу, 10 мая, во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия).

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