Хачанов — об игре с итальянцем в Риме: арена просто битком, будто на футбольном матче

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вспомнил игры с итальянцем Лоренцо Сонего, с которым может встретиться в первом матче на «Мастерсе» в Риме (Италия).

«По-моему, один раз мы играли с ним здесь, именно в Риме, в 2019 году. Помню, был тяжелейший матч. До этого мы с ним сыграли в Монте-Карло, я ему проиграл. И здесь такой, скажем, реванш был у него дома, на NextGen арене, просто битком, как будто на футбольном матче присутствовал.

В этом матче меня переполняли эмоции. Я там в конце взорвался, когда выиграл. Мы там играли, по-моему, три часа. После этого играли на «Ролан Гаррос» ещё один раз. Кстати, как ни странно, мы играли три раза на грунте. И если будет соперник, он, ну, буду готовиться. Тяжёлый матч и психологически, и физически. Поэтому буду готовиться на битву», — сказал Хачанов в эфире «Больше!».