Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов — об игре с итальянцем в Риме: арена просто битком, будто на футбольном матче

Хачанов — об игре с итальянцем в Риме: арена просто битком, будто на футбольном матче
Аудио-версия:
Комментарии

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вспомнил игры с итальянцем Лоренцо Сонего, с которым может встретиться в первом матче на «Мастерсе» в Риме (Италия).

«По-моему, один раз мы играли с ним здесь, именно в Риме, в 2019 году. Помню, был тяжелейший матч. До этого мы с ним сыграли в Монте-Карло, я ему проиграл. И здесь такой, скажем, реванш был у него дома, на NextGen арене, просто битком, как будто на футбольном матче присутствовал.

В этом матче меня переполняли эмоции. Я там в конце взорвался, когда выиграл. Мы там играли, по-моему, три часа. После этого играли на «Ролан Гаррос» ещё один раз. Кстати, как ни странно, мы играли три раза на грунте. И если будет соперник, он, ну, буду готовиться. Тяжёлый матч и психологически, и физически. Поэтому буду готовиться на битву», — сказал Хачанов в эфире «Больше!».

Материалы по теме
Карен Хачанов назвал первое, что приходит ему на ум при упоминании столицы Италии
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android