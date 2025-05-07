«Многие меня за это критиковали». Лоренцо Музетти — об отцовстве в 22 года

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, как справился с отцовством в молодом возрасте во время активной профессиональной карьеры. В марте 2024-го Музетти и его девушка Вероника стали родителями, у них родился сын.

«Я помню, что, когда стал отцом в прошлом году, в марте, многие меня за это критиковали, потому что я был так молод. Должен признать, что я немного боялся, как справлюсь с этим, и поначалу было трудно, но чувствую, что в последние месяцы мы нашли идеальный баланс. Отцовство сделало меня более зрелым и счастливым человеком, более осведомлённым обо всём, что есть в жизни. Это видно на корте», — приводит слова Музетти Punto de Break.