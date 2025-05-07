Ига Швёнтек — о перфекционизме: мне нужно не позволять мыслям управлять мной

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о своём нынешнем подходе к грунтовым турнирам.

«У меня с моим перфекционизмом отношения любви и ненависти. Когда я приезжаю на грунтовые турниры, я размышляю о том, как я вижу свою игру в прошлые сезоны. Проблема в том, что я помню только хорошее из других лет, потому что я выигрывала титулы.

Иногда я принимаю неверные решения, просто потому, что помню, как чувствовала себя на этом турнире в предыдущие годы. Я предполагаю, что они будут хорошими, а затем допускаю ошибки. Это не одно и то же, поэтому это сбивает меня с толку. Мне нужно продолжать бороться и не позволять мыслям управлять мной», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.