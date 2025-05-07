Камилла Рахимова попала в основную сетку турнира в Риме после снятия Вондроушовой

85-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова попала в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в качестве лаки-лузера. Это случилось после снятия с соревнований чемпионки Уимблдона-2023, 68-го номера рейтинга чешки Маркеты Вондроушовой.

Таким образом, в первом круге «тысячника» в Риме Камилла Рахимова сыграет с китаянкой Ван Синьюй (43-я ракетка мира). Победительница матча выйдет на 10-ю сеяную соревнований американку Эмму Наварро во втором круге.

Напомним, в финальном раунде квалификации Рахимова потерпела поражение от 18-летней канадки Виктории Мбоко (156-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 1:6, 1:6.