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«Всё совпало в один момент». Ига Швёнтек раскрыла причины поражения от Гауфф в Мадриде

«Всё совпало в один момент». Ига Швёнтек раскрыла причины поражения от Гауфф в Мадриде
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек назвала причины разгромного поражения от американки Кори Гауфф (1:6, 1:6) в полуфинале турнира в Мадриде (Испания).

Мадрид (ж). 1/2 финала
01 мая 2025, четверг. 17:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Думаю, что то, что произошло в том матче, было смесью [факторов]. После турнира в Штутгарте я не отдохнула надлежащим образом. Во время турнира в Мадриде, кажется, у меня был только один выходной, когда не было необходимости путешествовать или выполнять какие-либо обязательства.

После Мадрида я смогла немного лучше перезагрузиться. Матч против Коко был не очень хорошим. Было трудно сосредоточиться, я плохо двигалась. Всё совпало в один момент, и именно поэтому результат был таким. Это был плохой день, по которому нельзя судить обо всём. Я доверяю процессу работы», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

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