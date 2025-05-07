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«Давайте не будем шутить». Тренер Синнера — о преимуществе от дисквалификации Янника

«Давайте не будем шутить». Тренер Синнера — о преимуществе от дисквалификации Янника
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Симоне Ваньоцци, тренер трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, заявил, что не понимает мнений экспертов о том, что трёхмесячная дисквалификация может стать преимуществом для его подопечного.

«Я был удивлён, прочитав некоторые заявления, даже от экспертов, о возможности того, что трёхмесячная дисквалификация может в конечном итоге стать преимуществом для Янника… давайте не будем шутить. Если это так, почему никто не подумал остановиться за всё это время?» — приводит слова Ваньоцци We love tennis.

Янник Синнер проведёт первый матч после дисквалификации в субботу, 10 мая, во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия).

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