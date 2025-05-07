Даниил Медведев: когда уйду из тенниса, хочу знать, что мне не в чем себя упрекнуть

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей мотивации в теннисе, заявив, что к каждому турниру подходит с настроем на победу.

«Моя мотивация — совершенствоваться каждый день. В прошлом году я не показал свою лучшую форму, я не был узнаваемым теннисистом. Но каждый раз, когда отправляюсь на турнир, я делаю это с настроем, что смогу его выиграть. Мне нужно немного удачи, чтобы всё, над чем я работаю, вылилось в хорошие результаты. Мне ясно, что, когда я уйду из тенниса, хочу сделать это, зная, что я выложился по полной и что мне не в чем себя упрекнуть», — приводит слова Медведева Punto de Break.