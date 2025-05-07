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Мирра Андреева провела тренировку с Элисе Мертенс перед «тысячником» в Риме

Мирра Андреева провела тренировку с Элисе Мертенс перед «тысячником» в Риме
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Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева провела тренировку с 24-м номером рейтинга бельгийкой Элисе Мертенс в преддверии турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео с совместной тренировки спортсменок. Мирра Андреева проводила спарринг под руководством своего испанского тренера Кончиты Мартинес.

Во втором круге «тысячника» в Риме Мирра Андреева сыграет с победительницей матча между лидером квалификации и Викторией Томовой из Болгарии. Элисе Мертенс начнёт турнир с первого круга матчем с представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс.

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