Мирра Андреева провела тренировку с Элисе Мертенс перед «тысячником» в Риме

Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева провела тренировку с 24-м номером рейтинга бельгийкой Элисе Мертенс в преддверии турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео с совместной тренировки спортсменок. Мирра Андреева проводила спарринг под руководством своего испанского тренера Кончиты Мартинес.

Во втором круге «тысячника» в Риме Мирра Андреева сыграет с победительницей матча между лидером квалификации и Викторией Томовой из Болгарии. Элисе Мертенс начнёт турнир с первого круга матчем с представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс.