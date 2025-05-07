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Виктория Азаренко уверенно вышла во второй круг на турнире WTA-1000 в Риме

Виктория Азаренко уверенно вышла во второй круг на турнире WTA-1000 в Риме
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», 54-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). На старте соревнований она одержала уверенную победу над колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано (55-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 12:10 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Азаренко выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. На счету Осорио-Серрано два эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге «тысячника» в Риме Виктория Азаренко сыграет с 26-й сеяной турнира полькой Магдаленой Френх.

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