Наоми Осака обыграла Эррани и встретится с Паулой Бадосой во втором круге турнира в Риме
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Победительница четырёх турниров «Большого шлема», 48-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). На старте соревнований она победила итальянку Сару Эррани (177-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.
Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 12:10 МСК
Сара Эррани
С. Эррани
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
Наоми Осака
Н. Осака
Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Осака выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Эррани ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.
Во втором круге турнира в Риме Наоми Осака сыграет с 10-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.
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