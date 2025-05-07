Камилла Рахимова одержала победу над Синьюй и вышла во второй круг «тысячника» в Риме

85-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова успешно преодолела первый круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). На старте соревнований она обыграла китаянку Ван Синьюй (43-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Напомним, Рахимова попала в основную сетку Рима в качестве лаки-лузера. Она заменила снявшуюся чешку Маркету Вондроушову.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Рахимова выполнила одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Синьюй один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге «тысячника» в Риме Камилла Рахимова встретится с девятой ракеткой мира американкой Эммой Наварро.