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Камилла Рахимова одержала победу над Синьюй и вышла во второй круг «тысячника» в Риме

Камилла Рахимова одержала победу над Синьюй и вышла во второй круг «тысячника» в Риме
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85-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова успешно преодолела первый круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). На старте соревнований она обыграла китаянку Ван Синьюй (43-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 12:10 МСК
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Ван Синьюй
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

Напомним, Рахимова попала в основную сетку Рима в качестве лаки-лузера. Она заменила снявшуюся чешку Маркету Вондроушову.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Рахимова выполнила одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Синьюй один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге «тысячника» в Риме Камилла Рахимова встретится с девятой ракеткой мира американкой Эммой Наварро.

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