Камилла Рахимова одержала победу над Синьюй и вышла во второй круг «тысячника» в Риме
Поделиться
85-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова успешно преодолела первый круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). На старте соревнований она обыграла китаянку Ван Синьюй (43-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.
Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 12:10 МСК
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Ван Синьюй
В. Синьюй
Напомним, Рахимова попала в основную сетку Рима в качестве лаки-лузера. Она заменила снявшуюся чешку Маркету Вондроушову.
Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Рахимова выполнила одну подачу навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Синьюй один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Во втором круге «тысячника» в Риме Камилла Рахимова встретится с девятой ракеткой мира американкой Эммой Наварро.
Комментарии
- 7 мая 2025
-
13:44
-
13:34
-
13:29
-
13:04
-
12:49
-
12:21
-
12:05
-
11:54
-
11:47
-
11:30
-
10:45
-
10:32
-
10:22
-
09:58
-
09:45
-
09:30
-
01:08
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:35
-
00:27
-
00:24
-
00:21
- 6 мая 2025
-
23:56
-
23:55
-
23:52
-
23:28
-
23:21
-
23:19
-
23:04
-
22:55
-
22:49
-
22:44
-
22:43