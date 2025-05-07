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Рууд — о возвращении Синнера: всегда старался поддерживать его, как мог. Я рад

Рууд — о возвращении Синнера: всегда старался поддерживать его, как мог. Я рад
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд тепло высказался о возвращении лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Я ожидаю, что его хорошо встретят болельщики. С нетерпением жду его возвращения на корт. Я его ещё не видел, но, надеюсь, увидимся, немного поговорим. Здорово, что он вернулся.

Я озвучивал своё мнение по поводу дисквалификации, всегда старался поддерживать его, как мог. Понимаю, что это был непростой момент для него, но рад его возвращению. Вполне возможно, что он будет хорошо играть уже сразу. Надеюсь, в Риме он проведёт хороший турнир», — сказал Рууд в ролике для ATP.

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