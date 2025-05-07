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Матчи на турнире в Риме прерваны из-за дождя

Матчи на турнире в Риме прерваны из-за дождя
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Шесть матчей в мужском одиночном разряде и два в женском на престижном грунтовом турнире в Риме (Италия) были остановлены из-за погодных условий. В городе пошёл дождь.

На момент приостановки матчей на кортах не проходили матчи с участием российских теннисистов. Ранее победу в первом круге одержала 85-я ракетка мира Камилла Рахимова, которая попала в основную сетку в качестве лаки-лузера.

«Непогода не позволяет продолжить игровой день. Мы активно следим за погодными условиями и будем держать вас в курсе любых изменений в расписании», — написали на странице пресс-службы турнира в социальных сетях.

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