Матчи на турнире в Риме прерваны из-за дождя

Шесть матчей в мужском одиночном разряде и два в женском на престижном грунтовом турнире в Риме (Италия) были остановлены из-за погодных условий. В городе пошёл дождь.

На момент приостановки матчей на кортах не проходили матчи с участием российских теннисистов. Ранее победу в первом круге одержала 85-я ракетка мира Камилла Рахимова, которая попала в основную сетку в качестве лаки-лузера.

«Непогода не позволяет продолжить игровой день. Мы активно следим за погодными условиями и будем держать вас в курсе любых изменений в расписании», — написали на странице пресс-службы турнира в социальных сетях.