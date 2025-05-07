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Видео: Даниил Медведев отрабатывает подачу и приём перед «Мастерсом» в Риме

Видео: Даниил Медведев отрабатывает подачу и приём перед «Мастерсом» в Риме
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев провёл тренировку в преддверии грунтового турнира категории ATP-1000 в Риме (Италия).

«Чемпионат» предлагает посмотреть кадры тренировки спортсмена, на которых он оттачивает технику подачи, а также свой фирменный приём далеко от задней линии.

Даниил Медведев побеждал на «Мастерсе» в Риме в 2023 году, который на данный момент является последним титулом теннисиста. Свой путь на турнире в 2025 году россиянин начнёт со второго круга. Он встретится с победителем матча между австралийцем Кристофером О'Коннеллом и квалифаером.

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