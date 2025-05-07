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Фабио Фоньини сообщил, что в 2025 году в последний раз сыграет на турнире в Риме

Фабио Фоньини сообщил, что в 2025 году в последний раз сыграет на турнире в Риме
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Бывшая девятая ракетка итальянский теннисист Фабио Фоньини объявил о том, что в 2025 году сыграет на «Мастерсе» в Риме (Италия) в последний раз в своей карьере. В первом круге он встретится с британцем Джейкобом Фирнли.

Рим (м). 1-й круг
08 мая 2025, четверг. 12:00 МСК
Джейкоб Фирнли
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Не начался
1 2 3
         
         
Фабио Фоньини
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини

«Я решил, что это будет мой последний турнир в Риме. Хочу дать дорогу молодым, как это и должно быть. Думаю, это правильно. У меня была замечательная карьера, я очень счастлив. Как и во всём жизни, есть начало и конец», — сказал Фоньини в эфире Sky Sport.

Фабио Фоньини 37 лет. За свою карьеру он выиграл девять титулов в одиночном разряде, включая один серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) в 2019 году. В парном разряде итальянец побеждал на Australian Open — 2015.

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