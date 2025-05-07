Фабио Фоньини сообщил, что в 2025 году в последний раз сыграет на турнире в Риме

Бывшая девятая ракетка итальянский теннисист Фабио Фоньини объявил о том, что в 2025 году сыграет на «Мастерсе» в Риме (Италия) в последний раз в своей карьере. В первом круге он встретится с британцем Джейкобом Фирнли.

«Я решил, что это будет мой последний турнир в Риме. Хочу дать дорогу молодым, как это и должно быть. Думаю, это правильно. У меня была замечательная карьера, я очень счастлив. Как и во всём жизни, есть начало и конец», — сказал Фоньини в эфире Sky Sport.

Фабио Фоньини 37 лет. За свою карьеру он выиграл девять титулов в одиночном разряде, включая один серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) в 2019 году. В парном разряде итальянец побеждал на Australian Open — 2015.