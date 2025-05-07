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Ренне Стаббс: Александр Зверев не заслуживает быть второй ракеткой мира

Ренне Стаббс: Александр Зверев не заслуживает быть второй ракеткой мира
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс жёстко раскритиковала немецкого теннисиста Александра Зверева.

«Александр Зверев — второй номер посева в Риме. Я не понимаю его рейтинг. Надеюсь, что он изменится до «Ролан Гаррос», потому что он не заслуживает быть второй ракеткой мира. Он не проявил себя на турнирах. Его поражение в Мадриде… такого не должно быть. На это трудно смотреть.

Нельзя оказаться так высоко, не выиграв множество матчей, но есть разница между стабильными победами и триумфами в решающих поединках. Алькарас в той же половине сетки [в Риме]. Если он обыграет Карлоса, если выйдет в финал или выиграет Рим — это будет совсем другая история», — приводит слова Стаббс We love tennis.

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