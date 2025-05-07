Радукану — о боязни допинга: кто-то может подсыпать что-то в напиток. Об этом я беспокоюсь

Чемпионка US Open — 2021, 49-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану заявила, что очень переживает из-за возможного случайного попадания в свой организм вещества, которое запрещено антидопинговым кодексом.

«Я не хочу ничего принимать, даже если врачи говорят, что надо. Даже если препарат не находится в списке запрещённых веществ, вы не уверены, загрязнён ли он чем-то другим.

Мы можем пойти в ресторан, и кто-то может подсыпать что-то в наш напиток. Это действительно тяжело, особенно если вы заметны и официант вас узнает. Об этом я очень беспокоюсь, это каждый раз нервирует», — приводит слова Радукану The Sun.