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«Спрошу у него, как играть на грунте». Бултер и Радукану высказались об успехах Дрейпера

«Спрошу у него, как играть на грунте». Бултер и Радукану высказались об успехах Дрейпера
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Британские теннисистки Кэти Бултер и Эмма Радукану высказались об успехах соотечественника Джека Дрейпера в нынешнем сезоне, в частности на «Мастерсе» в Мадриде (Испания), где он вышел в финал.

«Удивительно видеть, чего он достиг и как много он сделал. Я знаю, что он отличный теннисист, может вырвать игру из рук любого. Здорово видеть, как он доминирует», — приводит слова Радукану пресс-служба ATP.

«Первое, что я сделаю, когда его увижу, — спрошу, как играть на грунте. Его последние матчи были очень впечатляющими. Он зарекомендовал себя, вышел в финалы двух «Мастерсов» за месяц, что уже впечатляет, не говоря о том, что один из них он выиграл», — добавила Бултер.

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