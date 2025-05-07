«Спрошу у него, как играть на грунте». Бултер и Радукану высказались об успехах Дрейпера

Британские теннисистки Кэти Бултер и Эмма Радукану высказались об успехах соотечественника Джека Дрейпера в нынешнем сезоне, в частности на «Мастерсе» в Мадриде (Испания), где он вышел в финал.

«Удивительно видеть, чего он достиг и как много он сделал. Я знаю, что он отличный теннисист, может вырвать игру из рук любого. Здорово видеть, как он доминирует», — приводит слова Радукану пресс-служба ATP.

«Первое, что я сделаю, когда его увижу, — спрошу, как играть на грунте. Его последние матчи были очень впечатляющими. Он зарекомендовал себя, вышел в финалы двух «Мастерсов» за месяц, что уже впечатляет, не говоря о том, что один из них он выиграл», — добавила Бултер.