Арина Соболенко рассказала, как провела день рождения

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как провела свой день рождения в понедельник, 5 мая.

«Утром я тренировалась и занималась в зале. Моя команда позаботилась о том, чтобы половину дня я посвятила тренировкам, а другую половину — празднованию победы в Мадриде и моего дня рождения. Так что я отлично провела время.

Это был прекрасный день. Гораздо лучше, чем играть матч, возвращаться в отель поздно и не иметь времени на празднование. Я получила много букетов цветов и красивые часы от своего парня», — сказала Соболенко на пресс-конференции.