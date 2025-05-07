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Арина Соболенко рассказала, как провела день рождения

Арина Соболенко рассказала, как провела день рождения
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как провела свой день рождения в понедельник, 5 мая.

«Утром я тренировалась и занималась в зале. Моя команда позаботилась о том, чтобы половину дня я посвятила тренировкам, а другую половину — празднованию победы в Мадриде и моего дня рождения. Так что я отлично провела время.

Это был прекрасный день. Гораздо лучше, чем играть матч, возвращаться в отель поздно и не иметь времени на празднование. Я получила много букетов цветов и красивые часы от своего парня», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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