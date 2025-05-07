Определилась первая соперница Дианы Шнайдер на «тысячнике» в Риме

73-я ракетка мира американская теннисистка Кэролайн Доулхайд вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). На старте соревнований она одолела австралийку Оливию Гадеки (92-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 43 минуты. За это время Доулхайд выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Гадеки один эйс, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Во втором круге «тысячника» в Риме Кэролайн Доулхайд встретится с 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер.