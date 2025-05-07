Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев: никогда не думал, что выиграю «Мастерс» на грунте, но я это сделал

Даниил Медведев: никогда не думал, что выиграю «Мастерс» на грунте, но я это сделал
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к грунтовому покрытию после победы на «Мастерсе» в Риме (Италия) в 2023 году.

«Чувствую, что победа здесь два года назад дала мне много спокойствия и помогла лучше понять это покрытие. Конечно, предпочитаю играть на хардовых кортах, но, с тех пор как победил в Риме, я не терял самообладания на грунте.

Я стал более оптимистичным человеком и гораздо больше верю в свои шансы на достижение хороших результатов. Никогда не думал, что выиграю «Мастерс» на грунте, но я это сделал. Теперь вернулся сюда, чтобы что-то доказать, так что попробуем», — приводит слова Медведева Punto de Break.

Материалы по теме
Даниил Медведев: когда уйду из тенниса, хочу знать, что мне не в чем себя упрекнуть
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android