Даниил Медведев: никогда не думал, что выиграю «Мастерс» на грунте, но я это сделал

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём отношении к грунтовому покрытию после победы на «Мастерсе» в Риме (Италия) в 2023 году.

«Чувствую, что победа здесь два года назад дала мне много спокойствия и помогла лучше понять это покрытие. Конечно, предпочитаю играть на хардовых кортах, но, с тех пор как победил в Риме, я не терял самообладания на грунте.

Я стал более оптимистичным человеком и гораздо больше верю в свои шансы на достижение хороших результатов. Никогда не думал, что выиграю «Мастерс» на грунте, но я это сделал. Теперь вернулся сюда, чтобы что-то доказать, так что попробуем», — приводит слова Медведева Punto de Break.