Варвара Грачёва вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв Айлу Томлянович
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65-я ракетка мира французская теннисистка Варвара Грачёва успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В первом круге она одолела австралийку Айлу Томлянович (79-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.
Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 13:50 МСК
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 0
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|6
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Айла Томлянович
А. Томлянович
Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Грачёва выполнила три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Томлянович ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге «тысячника» в Риме Варвара Грачёва сразится с шестой ракеткой мира американской теннисисткой Мэдисон Киз.
Комментарии
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