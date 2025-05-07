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Варвара Грачёва вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв Айлу Томлянович

Варвара Грачёва вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв Айлу Томлянович
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65-я ракетка мира французская теннисистка Варвара Грачёва успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В первом круге она одолела австралийку Айлу Томлянович (79-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 13:50 МСК
Варвара Грачёва
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Грачёва выполнила три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Томлянович ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге «тысячника» в Риме Варвара Грачёва сразится с шестой ракеткой мира американской теннисисткой Мэдисон Киз.

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