Варвара Грачёва вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв Айлу Томлянович

65-я ракетка мира французская теннисистка Варвара Грачёва успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В первом круге она одолела австралийку Айлу Томлянович (79-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Грачёва выполнила три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Томлянович ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге «тысячника» в Риме Варвара Грачёва сразится с шестой ракеткой мира американской теннисисткой Мэдисон Киз.