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Грикспор стал лишь вторым нидерландцем, выигравшим третий сет на «Мастерсе» с «баранкой»

Грикспор стал лишь вторым нидерландцем, выигравшим третий сет на «Мастерсе» с «баранкой»
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35-я ракетка мира 28-летний нидерландский теннисист Таллон Грикспор установил значимое достижение для своей страны, сообщает Opta Ace.

Сегодня, 7 мая, Грикспор со счётом 4:6, 6:3, 6:0 одолел 47-ю ракетку мира из Сербии Миомира Кецмановича в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Рим (м). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 14:10 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 0
         
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

Грикспор стал лишь вторым теннисистом в истории Нидерландов, которому удалось выиграть третий, решающий сет со счётом 6:0 в матче уровня «Мастерса». Ранее это удавалось лишь Рихарду Крайчеку в Цинциннати-1992.

Следующим соперников Грикспора в Риме станет 14-я ракетка мира из Франции Артюр Фис (13).

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