Грикспор стал лишь вторым нидерландцем, выигравшим третий сет на «Мастерсе» с «баранкой»

35-я ракетка мира 28-летний нидерландский теннисист Таллон Грикспор установил значимое достижение для своей страны, сообщает Opta Ace.

Сегодня, 7 мая, Грикспор со счётом 4:6, 6:3, 6:0 одолел 47-ю ракетку мира из Сербии Миомира Кецмановича в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Грикспор стал лишь вторым теннисистом в истории Нидерландов, которому удалось выиграть третий, решающий сет со счётом 6:0 в матче уровня «Мастерса». Ранее это удавалось лишь Рихарду Крайчеку в Цинциннати-1992.

Следующим соперников Грикспора в Риме станет 14-я ракетка мира из Франции Артюр Фис (13).