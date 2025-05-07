Грикспор стал лишь вторым нидерландцем, выигравшим третий сет на «Мастерсе» с «баранкой»
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35-я ракетка мира 28-летний нидерландский теннисист Таллон Грикспор установил значимое достижение для своей страны, сообщает Opta Ace.
Сегодня, 7 мая, Грикспор со счётом 4:6, 6:3, 6:0 одолел 47-ю ракетку мира из Сербии Миомира Кецмановича в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
Рим (м). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 14:10 МСК
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|0
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Грикспор стал лишь вторым теннисистом в истории Нидерландов, которому удалось выиграть третий, решающий сет со счётом 6:0 в матче уровня «Мастерса». Ранее это удавалось лишь Рихарду Крайчеку в Цинциннати-1992.
Следующим соперников Грикспора в Риме станет 14-я ракетка мира из Франции Артюр Фис (13).
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