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В Lacoste заявили, что Новак Джокович планирует поехать на Олимпиаду-2028

В Lacoste заявили, что Новак Джокович планирует поехать на Олимпиаду-2028
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Генеральный директор компании Lacoste Тьери Гибер высказал своё предположение, что 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович будет играть на Олимпийских играх – 2028 в Лос-Анджелесе.

«Новак хочет продолжать как минимум до Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Я не сомневаюсь, что в ближайшие недели мы найдём общий язык. В основном мы обсуждаем формат продления контракта. С тех пор как мы его подписали, он выиграл половину своих турниров «Большого шлема» в нашей экипировке. Он многое дал бренду», – приводит слова Гибера L’Équipe.

Контракт Новака Джоковича с Lacoste истекает в конце 2025 года. Серб выиграл золотую медаль одиночного турнира теннисистов Олимпийских игр – 2024 в Париже. Также в его активе есть бронзовая награда Олимпиады в Пекине-2008.

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