Определилась первая соперница чемпионки Иги Швёнтек на турнире в Риме

Определилась первая соперница пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польки Иги Швёнтек на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия), действующей победительницей которого она является. Ей стала 82-я ракетка мира из Италии Элизабетта Коччаретто (WC).

В матче первого круга Рима Коччаретто перед домашней публикой со счётом 6:2, 4:6, 6:1 обыграла 38-ю ракетку мира российскую теннисистку Элину Аванесян, ныне представляющую Армению.

Встреча Коччаретто с Аванесян продлилась 1 час и 56 минут. В её рамках Элизабетта ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Элины ни одного эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.