Определился первый соперник Карена Хачанова на турнире в Риме

135-я ракетка мира аргентинец Роман Андрес Бурручага нанёс сенсационное поражение в первом круге турнира серии «Мастерс» в Риме 44-му номеру мирового рейтинга итальянцу Лоренцу Сонего со счётом 6:2, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. За время игры Бурручага ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из восьми брейк-пойнтов. Сонего выполнил один эйс в матче, допустил четыре двойные ошибки и смог реализовать один брейк-пойнт из четырёх.

Во втором круге турнира в Риме Бурручага сыграет против россиянина Карена Хачанова (23).

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев.