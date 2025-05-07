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Определился первый соперник Карена Хачанова на турнире в Риме

Определился первый соперник Карена Хачанова на турнире в Риме
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135-я ракетка мира аргентинец Роман Андрес Бурручага нанёс сенсационное поражение в первом круге турнира серии «Мастерс» в Риме 44-му номеру мирового рейтинга итальянцу Лоренцу Сонего со счётом 6:2, 6:3.

Рим (м). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 16:55 МСК
Лоренцо Сонего
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Роман Андрес Бурручага
Аргентина
Роман Андрес Бурручага
Р. Бурручага

Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. За время игры Бурручага ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из восьми брейк-пойнтов. Сонего выполнил один эйс в матче, допустил четыре двойные ошибки и смог реализовать один брейк-пойнт из четырёх.

Во втором круге турнира в Риме Бурручага сыграет против россиянина Карена Хачанова (23).

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев.

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