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Полина Кудерметова проиграла 88-й ракетке мира на старте турнира в Риме

Полина Кудерметова проиграла 88-й ракетке мира на старте турнира в Риме
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57-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова неудачно выступила в одиночном разряде грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 16:05 МСК
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 10 		6 6
7 12 		4 2
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

В матче первого круга Кудерметова-младшая со счётом 7:6 (12:10), 4:6, 2:6 уступила 88-й ракетке мира из Румынии Елене-Габриэле Русе (Q).

Встреча Кудерметовой с Русе продлилась 2 часа и 50 минут. В её рамках Полина один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету её соперницы семь эйсов, 14 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей Русе в Риме станет 35-я ракетка мира из США Даниэль Коллинз.

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