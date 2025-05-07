Андрей Рублёв провёл совместную тренировку с Джеком Дрейпером в Риме

17-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв продолжает подготовку к первому поединку турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Сегодня, 7 мая, Рублёв провёл совместную тренировку с обладателем пятой строчки рейтинга АТР британцем Джеком Дрейпером.

Рублёв посеян на турнире под 16-м номером и начнёт соревнования с матча второго круга. Его соперник определится в игре между венгром Фабианом Марожаном и бразильцем Жоао Фонсекой. Дрейпер сразится с победителем встречи между китайцем Бу Юньчаокэтэ и итальянцем Лучано Дардери.

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 15 мая. Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев.