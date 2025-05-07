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Анна Блинкова в двух сетах проиграла американке Баптист в первом круге турнира в Риме

Анна Блинкова в двух сетах проиграла американке Баптист в первом круге турнира в Риме
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67-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 17:50 МСК
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 9 		6
6 7 		4
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

В первом круге Блинкова (Q) со счётом 6:7 (7:9), 4:6 уступила 90-й ракетке мира американке Хейли Баптист (Q).

Встреча Блинковой с Баптист продлилась 2 часа и 5 минут. В её рамках Анна два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Хейли пять эйсов, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Следующей соперницей Баптист в Риме станет ещё одна россиянка — 21-я ракетка мира Людмила Самсонова (19).

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