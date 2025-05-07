Вероника Кудерметова вышла во 2-й круг турнира в Риме, где сразится с Амандой Анисимовой
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50-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 18:25 МСК
Лукреция Стефанини
Л. Стефанини
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|2
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|6
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
В стартовом матче Кудерметова-старшая со счётом 7:5, 6:2 обыграла 148-ю ракетку из Италии Лукрецию Стефанини (WC).
Встреча Кудерметовой со Стефанини продлилась 1 час и 41 минуту. В её рамках Вероника пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Лукреции ни одного эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Следующей соперницей Кудерметовой в Риме станет 17-я ракетка мира 23-летняя американка Аманда Анисимова (15).
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