Вероника Кудерметова вышла во 2-й круг турнира в Риме, где сразится с Амандой Анисимовой

50-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В стартовом матче Кудерметова-старшая со счётом 7:5, 6:2 обыграла 148-ю ракетку из Италии Лукрецию Стефанини (WC).

Встреча Кудерметовой со Стефанини продлилась 1 час и 41 минуту. В её рамках Вероника пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Лукреции ни одного эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующей соперницей Кудерметовой в Риме станет 17-я ракетка мира 23-летняя американка Аманда Анисимова (15).