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Осака рассказала, почему приняла решение поехать на турнир WTA-125 в Сен-Мало

Осака рассказала, почему приняла решение поехать на турнир WTA-125 в Сен-Мало
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48-я ракетка мира японка Наоми Осака рассказала, почему приняла решение поехать на турнир WTA-125 во французском Сен-Мало.

«Я проиграла в первом круге Мадрида, что было очень обидно. Я тренировалась три недели в академии Патрика Муратоглу и хотела выступить хорошо. Думаю, слишком сильно давила на себя. Так что, поехав в Сен-Мало, просто хотела вернуться к базовым вещам — практиковаться, наигрывать матчи. Рада, что смогла это сделать», – сказала Осака в интервью Tennis Channel.

Наоми стала победительницей турнира WTA-125 в Сен-Мало, обыграв в финале словенку Каю Юван – 6:1, 7:5. Титул в Сен-Мало стал первым для японки после победы на Australian Open – 2021 и первым – после рождения ребёнка.

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