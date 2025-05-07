Азаренко — о проблеме в системе ВАДА: применяются ли правила одинаково для всех?

54-я ракетка мира белоруска Виктория Азаренко высказалась о проблеме в системе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Мы всё ещё находимся под эгидой ВАДА, что затрудняет внедрение некоторых правил. В противном случае нам пришлось бы выйти из олимпийского пула, и я не считаю, что это плохая идея. Нас часто спрашивают: «А как вы относитесь к этой системе?» Но дело не в том, как я к ней отношусь. Важно, как применяются правила: применяются ли они одинаково для всех? Нужно ли что-то изменить? Я думаю, вот об этом и стоит говорить — о том, что можно сделать лучше», — приводит слова Азаренко Tennis.com.

Напомним, 5 мая истёк срок отстранения от игр первой ракетки мира Янника Синнера, который не принимал участия в матчах в АТР-тура с января 2025 года из-за отстранения за нарушение антидопинговых правил. Стоит отметить, что Азаренко является членом комитета игроков Международной организации по обеспечению честности в теннисе (ITIA).