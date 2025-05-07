Павлюченкова уверенно обыграла первую ракетку Великобритании на старте турнира в Риме
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Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, 52-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).
Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 18:50 МСК
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Кэти Бултер
К. Бултер
В матче первого круга Павлюченкова со счётом 6:3, 6:3 обыграла первую ракетку Великобритании Кэти Бултер (40-й номер мирового рейтинга).
Встреча теннисисток продлилась 1 час и 31 минуту. В её рамках Павлюченкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Бултер ни одного эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Следующей соперницей Павлюченковой в Риме станет чемпионка Australian Open — 2020, 31-я ракетка мира из США Софья Кенин (31).
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