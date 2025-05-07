Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павлюченкова уверенно обыграла первую ракетку Великобритании на старте турнира в Риме

Павлюченкова уверенно обыграла первую ракетку Великобритании на старте турнира в Риме
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, 52-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 18:50 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Кэти Бултер
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

В матче первого круга Павлюченкова со счётом 6:3, 6:3 обыграла первую ракетку Великобритании Кэти Бултер (40-й номер мирового рейтинга).

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 31 минуту. В её рамках Павлюченкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Бултер ни одного эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующей соперницей Павлюченковой в Риме станет чемпионка Australian Open — 2020, 31-я ракетка мира из США Софья Кенин (31).

Материалы по теме
Тренер Мирры четыре раза подряд брала Рим. Этого не делал даже Надаль, но сможет Андреева?
Тренер Мирры четыре раза подряд брала Рим. Этого не делал даже Надаль, но сможет Андреева?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android