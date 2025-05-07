Даниил Медведев узнал первого соперника на «Мастерсе» в Риме
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91-я ракетка мира британец Кэмерон Норри вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), обыграв 81-й номер рейтинга АТР австралийца Кристофера О’Коннелла со счётом 6:3, 6:2.
Рим (м). 1-й круг
07 мая 2025, среда. 19:25 МСК
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Окончен
0 : 2
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Кэмерон Норри
К. Норри
Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Норри выполнил две подачи навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав за игру три брейк-пойнта из пяти. О'Коннелл подал пять эйсов за матч, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных.
Во втором круге «Мастерса» в Риме Норри сразится с 10-м номером посева турнира россиянином Даниилом Медведевым.
Турнир в Риме проходит с 7 по 15 мая. Действующим победителем соревнований является немец Александр Зверев.
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